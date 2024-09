Rally Città di Pistoia tra motorsport e turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Atornano a rombare i motori. Quelli delle macchine da: belle, potenti, veloci, rumorose, eccitanti. La passione di un intero territorio si muove grazie aldi, giunto alla 45a edizione, in programma i prossimi 5 e 6 ottobre. Organizzato daCorse Sport, con la collaborazione dell’Automobile Club provinciale, la gara rappresenta l’ultimo atto della Coppadi zona 7, come anche per il Campionato Sociale Aci-“Memorial Roberto Misseri”, che chiude la sua quarta stagione. Altre validità ufficiali previste sono quelle dei trofei R-Italian Trophy, Pirelli Accademia e Michelin Trofeo Italia e saranno presenti anche le vetture storiche, una stupenda costante che dura ormai da sei stagioni.