Netanyahu allarga il conflitto mediorientale Pioggia di bombe israeliane su Gaza Libano Siria e Yemen

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo quasi un anno di guerra in Medio Oriente, il primo ministro di Israele, Benjamin, sembra deciso adre il. L’esercito israeliano (Idf) prima ha inferto colpi durissimi ad Hamas, arrivando a uccidere il capo politico del movimento Ismail Haniyeh con un’operazione top secret a Teheran in Iran, poi ha decapitato Hezbollah colpendo a morte il leader Hassan Nasrallah e tutto l’alto comando del gruppo sciita, mentre ora bombarda i gruppi filo iraniani in Iraq e gli Houthi in. Questa mattina, un raid dell’aviazione di Tel Aviv ha interessato la periferia meridionale di Beirut, conosciuta come Dahieh, che viene ritenuta la roccaforte di Hezbollah.