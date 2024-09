Missili e droni sull' Ucraina scatta massiccio raid russo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)sono stati lanciatidalle forze armate russe nella notte. Come riferisce l'agenzia Unian l'allerta aerea èta in quasi tutte le regioni. Inoltre è segnalata anche l'attività dell'aviazione tattica russa in direzione sud-est. Moltisono stati avvistati nei pressi della capitale Kiev, dove la difesa antiaerea è al lavoro e i residenti della città sono invitati a rimanere nei rifugi. Altre città interessate dalsono Zhytomyr, Kryvyi Rih (dove sono state sentite delle esplosioni), Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Vinnytsia, Odessa e Mykolaiv.