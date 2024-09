Maxi focolaio Dengue a Fano i casi salgono a 102

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Aumentano vertiginosamente, di giorno in giorno, idiaccertati nell’area di. Sono diventate 102 le persone infettate dalla zanzara tigre ed altrisono in verifica. Intanto, da oggi, sono disponibili nelle farmacie comunali i kit di protezione, contenenti 10 larvicidi, uno spray repellente e una pennetta disinfettante al prezzo calmierato di 15 euro (800 quelli disponibili complessivamente). Ecco il kit ‘anti-’: “Lunedì in farmacia” La situazione è monitorata costantemente e domani è previsto un incontro di aggiornamento con il Ministero e l’Istituto Superiore di Sanità, al quale parteciperanno rappresentanti regionali e territoriali.