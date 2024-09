L’inflazione Ue potrebbe subire un aumento entro la fine del 2024 secondo la Bce

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel giorno in cui l’ultimo report dell’Istat registra un inflazione in Italia ai minimi dall’inizio dell’anno, arrivano le parole non troppo rassicuranti della presidente della Banca centrale europea Christine Lagardela quale il costo della vitaaumentare di nuovo in Ue nel quarto trimestre del. Per la presidente della Bce, tuttavia, questa nuova crescita deldovrebbe avere natura temporanea, con l’Unione europea che resterebbe dunque in linea con l’obiettivo di riportare il valore al di sotto della soglia del 2%il 2026.