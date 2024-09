Le Iene Riparte Senza Conduttrice | Cosa È Successo?

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dove è andata a finire ladi Le, Veronica Gentili? Ecco che fine ha fatto! Anche questa domenica sera, Letorna in onda su Italia 1, ma qualnon va come previsto: Veronica Gentili è assente. I fan più attenti del noto programma Mediaset si sono subito accorti della sua mancanza, proprio nel giorno in cui sarebbe dovuta andare in scena la prima puntata della nuova stagione 2024-2025. L’attesa per vedere Veronica Gentili alla guida del programma insieme a Max Angioni era alta, ma qualha stravolto i piani. All’inizio della puntata è stato proprio Max Angioni a chiarire il motivo dell’asdella sua collega, rivelando che Gentili ha dovuto affrontare un grave problema familiare che l’ha costretta a tornare d’urgenza a Roma. Nonostante l’imprevisto, Angioni ha mantenuto una porta aperta, dicendo che lapotrebbe fare ritorno entro la serata.