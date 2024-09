La capolista Maceratese rallenta Montegranaro sfiora il colpaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024): Gagliardini; Ciattaglia, Cilla (3’ st), Lucero, Vanzan; Bracciatelli (15 st Nasic), Gomis, Ruani (40’ st Grillo); Oses, Cognigni (38’ st Cirulli), Albanesi (27’ st Vrioni). All. Possanzini.: Taborda; Pagliarini, Zaffagnini, Alidori, Stortini; Mangiacapre (7’ st Malavolta), Capponi (44’ st Capasso), Di Matteo (41’ st Torricini), Mancini (19’ st Iuvalè); Parpepaj (27’ st Palmieri), Jallow. All. Mengo. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 1’ pt Parpepaj; 35 su Ruani. Note: spettatori 1300 circa; ammoniti Bongelli nella, Mangiacapre, Zaffragni, Parpepaj, Malavolta nel; espulso per doppia ammonizione al 9’ st Oses; angoli 3-10; recupero 2’+5’.