John Elkann e il fardello del settore automotive L’unione francocentrica piace solo a Macron

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 30 settembre 2024) È da un po' di tempo che un'idea ronza in testa a: una fusione tra Stellantis e Renault. Nulla di nuovo. L'ipotesi era già stata avanzata nel 2019, ma ora torna a prendere piede sotto la spinta del presidente francese. All'epoca, prima che Stellantis diventasse Stellantis, e ancor prima dell'operazione tra Psa e Fiat, la casa automobilistica torinese era sul punto di chiudere un accordo con Renault. Un'intesa che però saltò in tempo zero, a causa dell'opposizione del governo francese e della resistenza di Nissan, alleata storica di Renault. Così Fiat puntò su Psa, e da lì nacque Stellantis sotto la guida di Carlos Tavares e. Segui su affaritaliani.it