Israele | disarmare Hezbollahpoi tregua

(Di lunedì 30 settembre 2024) 9.40 Il ministro degli Esteri israeliano Katz ha trasmesso un messaggio a oltre 25 dei suoi omologhi precisando chenon accetterà un cessate il fuoco in Libano se Hezbollah non sarà disarmato e allontanato dal confine con, in una zona a nord del fiume Litani.Lo riporta la tv israeliana Kan. Solo l'attuazione delle "risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito al Libano porterà a un cessate il fuoco", altrimenti "continuerà le sue azioni per garantire la sicurezza dei suoi cittadini".