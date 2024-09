Intossicati nella cisterna del vino Restano serie le condizioni degli operai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cresce in città la preoccupazione per i duechenotte tra venerdì e sabato sono rimasti coinvolti in un incidente sul lavoro che si è verificato alla Cantina sociale di Soliera, in via Carpi-Ravarino a Limidi. I due uomini, residenti a Carpi, uno di 44 anni, l’altro 26enne, sono ancora in pericolo di vita, e la prognosi è riservata. Entrambi rimasti gravementementre stavano pulendo unadella Cantina. I gas inalati, probabilmente derivati anche dalla fermentazione del mosto, potrebbero avere causato l’incidente: mentre lavoravano ai bordi del silos avrebbero perso i sensi e vi sono caduti dentro. In elisoccorso sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna, il 44enne, mentre il 26enne a Modena a Baggiovara. Sul posto, sono giunti oltre al 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato un’indagine, oltre alla Medicina del Lavoro dell’Ausl.