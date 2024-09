Incubo nel condominio | olio sui pianerottoli cassette postali danneggiate fibra tagliata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Firenze, 30 settembre 2024 – “Viviamo nel terrore. Questo è diventato undi”. Rabbia e paura si mescolano tra le persone che vivono in via Ghibellina 104. Un palazzo in cui ci sono una decina di appartamenti, “dove tutto un tempo filava liscio come l’”. Vecchi sbiaditi ricordi. La tranquillità dei condomini finisce poco più di due anni fa, quando un quarantenne “con disturbi psichici” acquista l’unica cantina del palazzo e ci va a vivere, con tutti i problemi che ne conseguono. I proprietari hanno fatto un esposto ai carabinieri della stazione degli Uffizi e, in questi anni, hanno chiamato tantissime volte le forze dell’ordine e, in certi casi, anche i pompieri. “All’inizio abbiamo tentato di instaurare un rapporto con quest’uomo, ma è stato impossibile - raccontano i proprietari -.