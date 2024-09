In viaggio sul cannolo che riscatta i siciliani | il messaggio dello youtuber Ugo Cammarata VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Il siciliano non ha la lupara in mano, ma il”. E’ la sintesi dellanciato da Ugocon la sua nuova, originale iniziativa. Loennese ha realizzato un veicolo a forma disiciliano e ha raggiunto Marzamemi, il borgo marinaro meta dei turisti. “La Sicilia non è come viene raffigurata spesso, come anche i”, spiega. “Quello che con le mie opere voglio fare è distruggere il marchio che ci hanno negli anni cucito addosso”., aggiunge. “La Sicilia è arte, la Sicilia è cultura, la Sicilia è vita, la Sicilia è colore”, sottolinea.non è nuovo a provocazioni simili. Appassionato di tecnologia e tradizioni, si è distinto per avere creato una serie di insoliti e divertenti mezzi di trasporto, molti dei quali ispirati al folklore siciliano.