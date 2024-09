Cina | scienziati scoprono ghiacciaio piu’ spesso di altopiano Qinghai-Xizang

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lhasa, 30 set – (Xinhua) – Glihanno identificato ildell’del, noto come la “torre d’acqua” dell’Asia, dopo la scoperta di un campo di ghiaccioquasi 400 metri. Il campo, con unore massimo misurato di quasi 400 metri, fa parte delPurog Kangri nella contea di Tsonyi, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello, secondo i ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze (CAS). La misurazione ha determinato che ile’ ora ildell’, sostituendo la calotta glaciale Guliya nella prefettura di Ngari. I ghiacciai contengono importanti informazioni sulla storia climatica della Terra. In precedenza, gliavevano perforato una carota di ghiaccio di 308,6 metri da Guliya, formatasi in un periodo di oltre 700.000 anni.