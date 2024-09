Chef dei leader al Quirinale la dieta e le cene a Palazzo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (askanews) – Quando il principe Alberto di Monaco ha ricevuto a pranzo il presidente del Sudafrica Nelson Mandela, fu servito del caviale con aceto balsamico di Modena invecchiato 150 anni. A Monaco, del resto la cucina è un mix tra francese e italiano e ciò che il principe ama sono proprio i piatti della Riviera. Il protagonista di questo racconto è Christian Garcia, lodi Sua Altezza il Principe Alberto II di Monaco che oggi insieme ai suoi colleghi del Clubs des sono stati ricevuti alin occasione di una manifestazione che li vedrà girare per l’Italia per una settimana con iniziative benefiche. Dallodell’Eliseo con Macron da quattro anni è difficile ricavare aneddoti, non è autorizzato a riferire cosa prediliga mangiare il Presidente francese.