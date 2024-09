Caso ultras Gravina | C’è grande severità nell’applicazione delle regole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Sugli arresti ci stanno pensando le forze dell’ordine e gli organi di giustizia. Negli ultimi tempi c’èselezione edie norme, si pretende rispetto dei valori nel mondo del calcio, che sono valori normali della vita quotidiana, e questo farà bene non solo al calcio ma a tutta la società civile”. Così Gabrieleha commentato gli arresti di alcunidi Milan e Inter per infiltrazioni mafiose. Il presidente della Figc era a Napoli, in visita all’Istituto penale minorile di Nisida, per il lancio del progetto ‘Zona Luce’: “Il progetto tende a valorizzare una dimensione importante del mondo dello sport, utilizzando questa capacità di essere uno strumento privilegiato nel campo della formazione individuale come crescita.