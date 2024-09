Carlos Alcaraz torna numero 2 del ranking ATP Superato Zverev Sinner solido in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha sconfitto Karen Khachanov in due set ed è approdato alle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino, dove ora se la dovrà vedere contro il russo Daniil Medvedev. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-2 e può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese, dove è indubbiamente uno dei grandi favoriti per la conquista del titolo. Il successo odierno si rivela particolarmente dolce per il tennista iberico, perché gli ha permesso dire2 del mondo.si è infatti issato a quota 6.710 punti e ha così scavalcato il tedesco Alexander, che ora è terzo nelATP con 6.705 punti all’attivo. Il vincitore di Wimbledon e Roland Garros potrebbe ulteriormente allungare, visto che si isserebbe a quota 6.840 punti in caso di finale e a 7.010 alzando al cielo il trofeo.