Calciomercato Napoli Manna tenta l’affare in Argentina | l’esterno può arrivare già a gennaio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildelpuò muovere già i primi passi in vista di: Giovanniha puntato ad un esterno dall’Ilè concentrato sulla stagione, partita con il verso giusto. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Verona, gli azzurri hanno completato unmostruoso da oltre 150 milioni di euro e ora sono in testa alla classifica di Serie A dopo 6 giornate. Anche in Coppa Italia è stato raggiunto il traguardo degli ottavi di finale, che a dicembre vedranno i partenopei affrontare la Lazio. Un ruolino di marcia importante, che merita continuità. Seppur minimo, il traguardo raggiunto dopo queste primissime battute di campionato, dimostra che l’aria è cambiata dopo la terribile stagione passata. Merito, come detto, anche di una campagna acquisti importantissima, fatta di colpi di assoluto livello come quelli di Buongiorno, McTominay, Neres e Lukaku.