ATP Shanghai 2024 Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’unico italiano al viadelloMastersdi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 scattato nell’omonima città cinese,, accede aldel tabellone cadetto. L’azzurro, accreditato della settima testa di serie, piega il nipponico Yuta Shimizu con lo score di 7-5 7-6 (2) in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Nel primo set l’azzurro cede il servizio ai vantaggi nel terzo game ed il giapponese ne approfitta per scappare via sul 3-1. Il nipponico conferma lo strappo senza particolari patemi e non concedendo occasioni di rientro all’azzurro fino al decimo game, quando va a servire per il set. Shimizu nella circostanza, invece, va sotto 0-40, ed alla seconda occasione deve capitolare.