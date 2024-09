Asse intestino-cervello perché è importante per la salute psicologica e lo sviluppo dei bambini

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Gut-Brain Axis”. Segnatevi questo termine inglese. Indica una via di comunicazione bidirezionale che mette in costante rapporto l’con il sistema nervoso centrale. Ed è una delle “autostrade” biologiche più importanti per il benessere psico-fisico. Lungo questi percorsi invisibili si sviluppano tanti passaggi che si legano al nostro benessere. Non solo fisico, ma anche psicologico. E la scienza trova sempre maggiori informazioni sul microbiota, ovvero quell’insieme di microrganismi che proprio nel tubo digerente rappresentano i “motori” del benessere, quando ovviamente l’equilibrio tra i diversi ceppi è conservato. Microbiota e comportamento, quale rapporto? La ricerca lo insegna. Esiste unmicrobiota –che, partendo dall’infanzia, influenza loe diverse funzioni dell’organismo per tutta la vita.