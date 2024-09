Acquistare casa o andare in affitto | come capire qual è la scelta migliore per voi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) Decidere seunainè una delle scelte più importanti che ci si troverà ad affrontare nella vita. Anche se per molte di noi l’acquisto di unapotrebbe sembrare lontano (anzi lontanissimo), in realtà è una decisione che si inizia a considerare già quando si comincia a fare i primi passi nel mondo adulto. Spesso, infatti, comprarenon è unache si fa da sole, ma con il sostegno dei genitori, soprattutto in giovane età. Entrambe le opzioni – l’acquisto o l’– hanno vantaggi e svantaggi, e la decisione finale dipende da una serie di fattori, tra cui le finanze personali (o familiari), lo stile di vita e le prospettive per il futuro.