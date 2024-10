28 Settembre 2024 – Dopo attacchi israeliani, oltre un milione di sfollati dal Libano. Intanto ucciso il leader Hassan Nasrallah (Di lunedì 30 settembre 2024) Circa un milione di libanesi sono stati sfollati a causa degli attacchi israeliani, centinaia di migliaia solo ieri. L’esercito israeliano ha diffuso le immagini dell’operazione in cui è stato ucciso il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante un attacco al quartier generale del movimento islamista alla periferia Sud di Beirut. Londra e Washington “stanno già preparando l’Europa a lanciarsi in un’avventura suicida” contro la Russia che è “una potenza nucleare“. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. È di almeno 1.030 morti e di 6.352 feriti il bilancio delle vittime dei bombardamenti israeliani sul Libano dal 16 Settembre scorso: lo ha reso noto il Ministero della Sanità libanese. Tra le vittime vi sono 56 donne e 87 bambini, oltre a 41 membri del personale sanitario e delle squadre di soccorso. (Di lunedì 30 settembre 2024) Circa undi libanesi sono statia causa degli, centinaia di migliaia solo ieri. L’esercito israeliano ha diffuso le immagini dell’operazione in cui è statoildi Hezbollah,, durante un attacco al quartier generale del movimento islamista alla periferia Sud di Beirut. Londra e Washington “stanno già preparando l’Europa a lanciarsi in un’avventura suicida” contro la Russia che è “una potenza nucleare“. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. È di almeno 1.030 morti e di 6.352 feriti il bilancio delle vittime dei bombardamentisuldal 16scorso: lo ha reso noto il Ministero della Sanità libanese. Tra le vittime vi sono 56 donne e 87 bambini,a 41 membri del personale sanitario e delle squadre di soccorso. (Strumentipolitici)

