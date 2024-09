Zelensky | Trump ha assicurato sostegno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 1.30 Il presidente ucraino,che tornana casa con un pacchetto di aiuti da quasiu8 mld di dollari, in una intervista a Fox News ha dichiarato di aver ricevuto "informazioni molto di rette" dasecondo cui l'ex presidente Usa sosterrà l'Ucraina se sarà rieletto alla Casa Bianca. "Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente Ma ho ricevuto da Donaldinformazioni molto dirette che sarà dalla nostra parte, che sosterrà l'Ucraina" nella guerra contro Mosca, ha aggiunto.