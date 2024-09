Usa uragano Helene | oltre 64 i morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 4.21 Almeno 64, più di 3 milioni di utenti senza elettricità in una dozzina di Stati e mld di dollari di danni. E' il bilancio, ancora provvisorio,dell'che ha colpito in particolare la regione del Big Bend in Florida. L'di categoria 4 con ventii 200 km orari, è spostato rapidamente attraverso Georgia Carolina e Tennessee. Migliaia gli sfollati, ricoverati in100 rifugi allestiti dalle autorità che hanno messo in campo4000 operatori,tra cui anche i soccorritori della croce rossa.