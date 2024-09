Un escursionista tedesco disperso sul Monte Rosa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 29 settembre 2024) AGI - Squadre di soccorritori in movimento dalle prime luci dell'alba di questa mattina a Macugnaga, in valle Anzasca, alle pendici del, in provincia del Vco, dove è scattato il protocollo di ricerca in montagna di una persona di cui non si hanno notizie da 8 giorni. Si tratta di Christoph Menacher,, la cui scomparsa è stata denunciata dai familiari. Il suo furgone è stato trovato ieri pomeriggio nella piazza di Pecetto a Macugnaga. Si era allontanato volontariamente, col suo cane, per un'escursione senza indicare la destinazione. A chi lo aveva incontrato aveva riferito l'intenzione di salire alla capanna Marinelli, un percorso semi-alpinistico. Allertata la stazione competente del Soccorso Alpino X Delegazione Val d'Ossola con vigili del fuoco e Soccorso alpino della Guardia di Finanza.