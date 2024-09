Tutti in cammino per l’accoglienza | La diversità porta integrazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Duecento migranti si sono ritrovati ieri intorno alle 18 alla terrazza dei popoli per "Camminiamo insieme nella storia". In occasione della 110ecima giornata del rifugiato, è stata organizzata dalla diocesi, dalla fondazione Migrantes e dalla Caritas una passeggiata per le vie della città che ha raccolto parecchi consensi. Lo scopo dell’iniziativa era quello di sensibilizzare e creare legami tra le persone dalle nazioni più disparate. Don Sergio Fraticelli, direttore della fondazione Migrantes, ha spiegato: "La storia ci chiama all’incontro. Lasi può integrare, servono cultura e solidarietà. Papa Francesco cita l’immagine del, chiamandoci al". La fondazione a Macerata si adopera per sensibilizzare sul tema e ha istituito una scuola di lingua italiana. La diocesi, dice Fraticelli, "ha quattro cappellanie.