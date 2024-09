Traffico Roma del 29-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione intensoin queste ore lungo la rete viaria della Capitale con le code sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tra l’uscita e Cassia e salarallentato in carreggiata esterna per incidente tra uscita Pontina via Tuscolana aNord sulla via Flaminia code perin uscita dal centro tra Corso di Francia e il raccordo anulare siete ancora nelsu via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è l’uscita di via Salaria direzione San Giovanni in via dell’Acqua Acetosa e a seguire su via dei Campi Sportivi fino all’ingresso con la tangenziale perin viale del Muro Torto tra Porta Pinciana e piazzale Flaminio trafficato Lungotevere Flaminio in via urelia code pertra il raccordo è via Aurelia Antica nelle due direzioni di marcia e comunque per i dettagli di queste di altre notizie ...