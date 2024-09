Torna Pop Up Un incanto per i bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Èto ad animare i quartieri di Legnano il festival Pop Up. Ieri l’appuntamento in via Bissolati. Oggi la festa è nel cortile di Via Carlo Porta, 122 con laboratori artistici, presentazione opera d’arte collettiva, merenda e spettacolo di clown e bolle di sapone. Inizio alle 16,30. Clou dell’appuntamento lo spettacolo Fish & Bubbles di e con Michele Cafaggi, dello Studio Ta-Daa!, storia di un pescatore della domenica e? perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non si dispera, perché lui e? fatto di sapone e la pioggia e? una ghiotta occasione per mostrare i suoi giochi preferiti.