TNA | Ufficialmente cancellati i tapings TV per l’uragano Helene

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 29 settembre 2024)non si placa e per tale motivo la TNA ha dovuto cancellare in via definitiva iprevisti a Spartanburg già precedentemente posticipati a lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre. La compagnia in comunicato ufficiale sul proprio sito scrive:“La salute dei nostri atleti, addetti ai lavori e fans viene prima di ogni altra cosa. Ogni spettatore sarà rimborsato del biglietto precedentemente acquistato fornendo ulteriori aggiornamenti su show nella medesima zona nel prossimo futuro. Auguriamo il meglio a tutti coloro che si sono imbattuti con.” Per tale motivo il prossimo giovedì la federazione andrà in scena con un episodio volto a pubblicare i migliori momenti nella storia di Bound For Glory.