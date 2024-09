Tennis Carlos Alcaraz è al fianco di Sinner | La riapertura del caso della WADA non un bel segnale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Una buonissima vittoria pera Pechino, he ha lasciato solo tre giochi a Tallon Griekspoor. L’iberico ha raggiunto così i quarti di finale dove andrà ad affrontare Karen Khachanov e proseguire nel suo cammino, che in finale potrebbe mettergli di fronte Jannik, travolto nuovamente dalla questione doping con il ricorso. Durante la conferenza stampa post match l’iberico è stato interpellato sulla vicenda e, rispetto a poco più di un mese fa, è sembrato assai più solidale con ilta azzurro, non mostrandosi tenero con la: “Per ilin generale non è un buon segno. Ilsembrava chiuso, con l’ITIA che aveva accettato come Jannik non avesse fatto nulla di sbagliato, e all’improvviso ritorna dopo un mese, è sorprendente. Dopo un mese pensavo che fosse innocente e che non avesse fatto niente di sbagliato“.