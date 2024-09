Superbike Bautista vince una volata mozzafiato nella Superpole Race di Aragon su Razgatlioglu e Bulega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Alvarosi è aggiudicato ladel Gran Premio di, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale2024. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz il successo è andato a Alvaro(Ducati) autore di un’ottima seconda parte di gar con appena 88 millesimi di margine su Toprak(BMW) mentre è terzo Nicolò(Ducati) a 172 in unadavvero spettacolare. Quarta posizione per Andrea Iannone (Ducati) a 4.691 secondi, quinto lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 5.317, mentre è sesto Danilo Petrucci (Ducati) a 6.940. Settima posizione per lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 7.988, ottava per l’olandese Michael van der Mark (BMW) 10.170, nona per lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 10.984, quindi completa la top10 il britannico Scott Redding (BMW) a 11.112. Si ferma in 11a posizione Andrea Locatelli (Yamaha) a 11.