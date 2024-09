Stele per l’artista Balducci Dopo l’inaugurazione lo stop ad ogni polemica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024)alle polemiche a seguito dela Colle dellacommemorativa del. A mettere il punto è Miriana Bucalossi, vicepresidente dell’associazione La Città del Cristallo. "Inaugurata lache racconta Il soffiatore, opera dell’amico Maurizio– afferma Bucalossi in una sua pubblicazione social –. Seoccasione è buona per trovare errori e puntare il dito, per evidenziare le differenze che dovrebbero dividerci, affermo con convinzione l’esatto contrario, che essere comunità significa essere coesi. Per me essere la vicepresidente dell’associazione La Città del Cristallo è un grande onore, certo, ma soprattutto è un impegno a far sì che l’opera di chi ha lavorato e lavora in questo settore abbia sempre una voce e la visibilità che merita.