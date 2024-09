Sciopero lunedì 30 settembre | l’elenco dei treni garantiti da Trenord gli orari e le fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Milano, 292024 – Giornata di disagi per chi sposta con iin Lombardia per lavoro, studio o semplice svago. Dalle 3 di domani 30alle ore 2 di martedì primo ottobre 2024, le sigle sindacali UILTRASPORTI e ORSA hanno proclamato una giornata di, che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di. GliViaggeranno icon partenza prevista dopo le 6 e dopo le 18, con arrivo previsto entro le 9 ed entro le 21. Elenco dei6 - 9 / 18 - 21 I bus sostitutivi Nel caso di cancellazione deidel servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.