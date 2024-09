Saluti della Luzzi all’ex suocera in fin di vita interviene la Lucarelli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 29 settembre 2024) Continuano a far discutere iche Beatriceal Grande Fratello ha fattoin fin di. Dopo Taffo è intervenuta anche Selvaggianelle sue storie: “Ialla quasi defunta. Ma cosa sto vedendo?”. La giornalista ha poi commentato la vicenda anche in un lungo post, spiegando come mai secondo lei in questo caso si può parlare di tv distopica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia(@selvaggiadi Beatricequasi defunta, parla Selvaggia. “Alla voce “tv disopica” un giorno si abbinerà automaticamente questo video che ricorda, per chi l’avesse vista, quella puntata di Black Mirror in cui il primo ministro deve-diciamo- avere uno scambio affettuoso con un maiale in diretta tv lasciando gli spettatori basiti.