Pogacar conquista l' oro mondiale su strada ed entra nella storia

(Di domenica 29 settembre 2024) AGI - Leggendario e favoloso. Tadejcon una straordinaria impresa, con una fuga di 80 chilometri, hato per la prima volta in carriera il titoloelite maschile della prova in linea su. A Zurigo, il campione sloveno ha dominato la scena diventando il terzo ciclista dellaad aver vinto nello stesso anno Giro d'Italia, Tour de France edopo il belga Eddy Merckx (1974) e l'irlandese Stephen Roche (1987). Sul traguardo di piazza Sechselaeuten a Zurigo, dopo una gara di 273,9 chilometri e una fuga solitaria negli ultimi 51 km, 'Pogi' - come viene soprannominato il 26enne fenomeno sloveno- ha trionfatondo il primo oro iridatoprova in linea per la sua nazione, la Slovenia. Il corridore della UAE Team Emirates ha tagliato il traguardo dopo 6 ore 27'30 di gara a una media di 42.410 chilometri orari.