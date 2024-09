Neonati morti a Parma il fidanzato di Chiara Petrolini | Mai visto la pancia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 settembre 2024) "Prima che succedesse tutto, nella relazione era lei quella che mi riportava sempre sulla strada giusta. Quello che ha fatto va contro la persona che era per me. Proprio l'esatto opposto di quello che è ora". Parla così l'exdi, padre dei dueseppelliti nel giardino della villetta di Traversetolo, in un'intervista alle Iene che andrà in onda stasera. "La domanda che si fanno tutti è: Ma come fai a non accorgertene? Lei era normale - continua - non cambiava mai. Dal giorno che ci siamo fidanzati fino all'ultimo non l'ho mai vista cambiata, mai vista star male. Non si notava nulla, né il seno, né la, né il corpo. Neanche nei suoi atteggiamenti. Era una maschera".