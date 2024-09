Napoli-Monza 2-0 azzurri in vetta nel segno di Politano e Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 - Albasta l'uno-due sferrato danel giro di 11' del primo tempo per avere la meglio dele, soprattutto, per tornare in testa alla classifica in solitaria. La fotografia della graduatoria è ovviamente ancora molto parziale, ma i contorni dalle parti di Fuorigrotta, dove non passa più nessuno, cominciano ad assumere tratti rosei specialmente se si pensa alla situazione tetra della scorsa stagione. Mentre Conte gongola godendosi una rosa lunga, profonda e di qualità , Nesta mastica amaro e stavolta senza neanche la consolazione della prestazione. Anzi: i suoi, al netto di qualche breve fiammata nella ripresa, sono sterili davanti e dietro si fanno male da soli, con Bianco prima e Turati poi a pasticciare in occasione delle due reti degliche stasera, marcatori e classifica alla mano, hanno messo davvero le ali.