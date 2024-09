MotoGP Martin domina a Mandalika Podio importante per Bagnaia fuori Bastianini e Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Jorgerialza la testa dopo la caduta di ieri nella Sprint eil Gran Premio d’Indonesia 2024, quindicesimo round stagionale del Mondiale. Lo spagnolo del team Pramac torna così sul gradino più alto deldopo un digiuno di nove gare (l’ultimo trionfo risaliva al GP di Francia), centrando il terzo successo dell’anno e raggiungendo quota 8 vittorie in top class (sono 18 in tutto contando anche Moto2 e Moto3).ator ha conservato la pole position in partenza, trovando un ottimo spunto al via e imponendo un ritmo insostenibile per il resto della concorrenza sin dai primi giri che gli ha consentito di involarsi in una fuga solitaria verso i 25 punti. L’unico a contenere il distacco, avvicinandosi in alcuni frangenti anche a 7-8 decimi dal leader del campionato, è stato un formidabile Pedro Acosta sulla KTM del team Red Bull GasGas Tech 3.