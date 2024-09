L’attacco su Beirut Israele annuncia | | Nasrallah è morto E bombarda ancora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Una giornata che gli israeliani non scorderanno mai. Hassan, il nemico numero uno dello Stato ebraico da decenni, è. E con lui altri caoi di Hezbollah. Dopo una nottata di incertezza, seguita almento di venerdì adel suo quartier generale sotto al rione Dahya, la conferma delle forze armate israeliane è giunta ieri mattina e in pochi minuti è volata di bocca in bocca fra i bagnanti nelle spiagge e fra gli avventori nei caffè. A beneficio degli ebrei religiosi, che durante il riposo sabbatico non accendono alcun mezzo di informazione, sono stati attaccati messaggi di aggiornamento agli ingressi delle loro sinagoghe: ", ora c’è la conferma". "Una delle operazioni di neutralizzazione più importanti mai condotte nella storia di", ha poi stabilito il ministro della difesa Yoav Gallant.