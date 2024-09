La serie positiva dell’Arezzo si interrompe | 1-2 passa la Ternana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Arezzo, 29 settembre 2024 – Sidopo tre vittorie consecutive ladell'Arezzo. La, 2-1, al comunale al termine di una partita nella quale gli amaranto possono recriminare con se stessi per un avvio di gara sciagurato dove hanno subito due reti nel primo quarto d'ora, la prima addirittura dopo una manciata di secondi che ha condizionato il resto della contesa. Non è bastato il lampo di Tavernelli prima dell'intervallo e una ripresa gagliarda e sfortunata (un palo colpito) per rimontare il doppio svantaggio iniziale. Lo stadio, alla fine, applaude lo stesso gli amaranto. Ogunseye per Gucci è l’unico cambio operato da Troise rispetto alla gara infrasettimanale contro il Gubbio. Nel tridente, dunque, conferma per Tavernelli e ancora panchina per Pattarello.