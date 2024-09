La Promessa trame spagnole | Ricardo bacia Pia poi piange la sua morte

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024) Tensione alle stelle nelle prossime puntate La. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nei prossimi episodiPellicer farà una dichiarazione a Pia. Il maggiordomo la guarderà negli occhi e le dirà “Dieguito è riuscito a conquistare il cuore di tutti e ancora di più il mio“, poi si lascerà andare a un romantico bacio. AnticipazioniLaconfessa a Pia il suo amore Pia non ha certo avuto vita facile a La. Gli abusi di Juan, le imposizioni di Cruz, il matrimonio con Gregorio e il rapimento del piccolo Juanito, hanno segnato profondamente la donna. Tuttavia per lei sembra aprirsi uno spiraglio di felicità. Tutto avrà inizio quando il maggiordomoPellicer – dopo diversi mesi in cui aveva cercato di sopprimere i suoi sentimenti – deciderà di aprirle il suo cuore.