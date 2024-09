Grande Fratello 25 lacrime e delusione tra Shaila Gatta e Javier Martinez | lei fa una triste scoperta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 29 settembre 2024), dati per molti come la prima coppia del25, vivono un momento di crisi durante l’ultimo weekend di settembre. Dopo diversi segnali di attrazione reciproca,finisce inquando, durante una chiacchierata notturna, scopre il vero motivo per cuiha accettato di dormire insieme a lei. L’ex partecipante di Amici ammette che la sua decisione sarebbe stata influenzata da terzi, lasciandoprofondamente delusa. GF 25: il motivo della crisi trae JaviIn vista della puntata del 30 settembre, i due protagonisti hanno condiviso un altro momento di intimità, trascorrendo la notte insieme, alimentando le speranze dei fan che sognano una coppia ufficiale. Tuttavia, all’alba,percepisce un certo distacco da parte die lo incalza per capire la motivazione della sua scelta.