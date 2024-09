Giornata di bel tempo forti venti settentrionali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) Che cosa ci riserva il meteo per questa domenica 29 settembre ce lo rivelano le previsione di 3bmeteo. Nord, ampie schiarite al mattino poi tendenza a modesto aumento delle nubi da ovest ma senza fenomeni. Centro, qualche piovasco occasionalmente ancheralesco al mattino lungo l’Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Soleggiato sulle regioni tirreniche.ù Sud, qualche piovasco orale su Molise, Gargano e Appennino. Isolatamente nel pomeriggio anche sul Salento. Soleggiato altrove. Temperature in diminuzione.. Mari molto mossi o agitati con locali mareggiate lungo le coste esposte.