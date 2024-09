Eredivisie 2024 2025 | l’Ajax di Farioli passa in casa del Waalwijk

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Continua il buon periodo deldi Francesco. I Lancierino indelper 2-0. Succede tutto nel secondo tempo al Mandemakers Stadion con Bertrand Traore che sblocca l’incontro al 76? e Godts che lo chiude nel recupero al 94?. Quinto successo nelle ultime sei partita, tra tutte le competizioni, per, che torna a vincere indopo il pareggio arrivato in trasferta contro gli Eagles (1-1) sabato scorso. La squadra di Amsterdam sale al quinto posto in classifica con 10 punti. Prosegue la striscia sportivamente drammatica delche, nonostante il rientro in campo della meteora della Juventus e Sampdoria Ihattaren, non ha ancora ottenuto un punto in stagione dopo sette giornate. Ajax che sarà avversaria della Lazio a dicembre in Europa League.diindelSportFace.