Dal Sannio ad ‘Amici’ | Luca conquista un banco con due ‘sì’

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è un po’ dinel programma ‘Amici di Maria de Filippi’: are ildi canto arriva, da Sant’Agata de’ Goti,Pasquariello. Il cantante, 17 anni, è entrato nella scuola più famosa della tv per volontà delle maestre Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, entrambe vedono inun potenziale notevole: “mi piace tantissimo – ha dichiarato la Cuccarini –. Il pezzo è molto orecchiabile, coerente con lui. Penso si possano fare delle belle cose insieme”. “Lo vedo bello, giovane, bravo, possiamo lavorare bene insieme” ha affermato invece la Pettinelli. Rudy Zerbi, storico insegnante del talent show di Canale 5, ha invece optato per un ‘no’ motivando la sua decisione con parole che non sminuiscono il talento del giovane, ma riflettono una scelta di strategia: “Ho altre idee per la mia squadra”.