Calcio Serie D Boato dei 4 000 del Bianchelli all’89’ | la Vigor Senigallia batte l’Ancona ed è prima da sola

(Di domenica 29 settembre 2024) Decide un match equilibrato e ben giocato da entrambe una rete sotto la Nord esaurita della bandiera rossoblù, la 113° in carriera, uno dei più importanti nel derby più sentito, 29 Settembre 2024 – Un gol da grande attaccante di un acciaccato Pesaresi proprio a fine gara fa esplodere i 4.000 dele regala in extremis un’altra vittoria allacontrodopo quella in Coppa Italia. La squadra del Ceo Lewis, presente in tribuna, è orada. Giusto che la rete nel match più sentito la firmi proprio un senigalliese e una bandiera come Pesaresi, in una giornata per lui storica perché con 305 presenze raggiunge il compianto Enzo Benucci al secondo posto tra iini più presenti della storia: davanti c’è solo Goldoni a 486 mentre i gol di Denis sono 113, record assoluto.