Balaso la prima volta da capitano è una festa Lagumdzija senza rivali Bene Gargiulo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Chinenyeze 6: era in dubbio alla vigilia per problemi fisici, Medei comunque non ci rinuncia e lo schiera in sestetto. Il neo campione olimpico-bis risponde con 6 punti e il 55%.6,5: da avversario qui all’Eurosuole Forum aveva sempre sfornato prove mostruose, per l’esordio in biancorosso comunque piace. Il centrale ne fa 8 col 56%. Becca due muri, ne fa altrettanti. Loeppky 5,5: debutto in totale altalena per lo schiacciatore, insieme a Podrascanin (nel pre-gara circondato dai fans nell’area shop) il colpo più importante del mercato Lube. Il canadese termina con 10 punti e un basso 38% d’attacco, complici anche 4 errori, tanti. Anche in battuta non incide. Male in particolare nel primo e terzo set, quest’ultimo da 0/6. Boninfante 7: nella passata regular season non aveva mai giocato da titolare, qui ha subito le chiavi della Lube.