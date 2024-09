Antica Zecca Le monete dei bisnonni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) La Fondazionedi Lucca ritorna alle memoria delle nostre origini e lo fa con una mostra completamente inedita – almeno nella sua interezza - realizzata grazie a Intesa Sanpaolo che ha concesso in prestito gli esemplari della sua collezione di cartamoneta affidata i alla Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo. "Con questa esposizione – dichiara il Presidente della Fondazionedi Lucca Alessandro Colombini – vogliamo far conoscere al pubblico quel fenomeno economico sviluppatosi in Italia subito dopo l’Unità d’Italia, che va sotto il nome di circolazione fiduciaria abusiva, attraverso i buoni cartacei prodotti in molte città dell’Italia centro - settentrionale.