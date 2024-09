Vittoria Cgil contro il precariato Al docente di religione 27mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Unanetta per la FlcLucca ma anche per tutto il mondo del lavoro. Un importante passo avanti per una questione da tempo aperta, che molto ha fatto parlare e che finalmente sembra aver trovato la sua giusta conclusione. Il sindacato comunica oggi con grande entusiasmo la recentissima decisione del 27 settembre 2024 emessa dal Tribunale di Lucca che ha accolto il ricorso patrocinato dall’avvocato Francesco Americo, a tutela del personaledi, reiteratamente assunto a tempo determinato.