Un anno che non lo faccio sono troppo orgogliosa | Taylor Mega festeggia i primi 365 giorni di astinenza

(Di sabato 28 settembre 2024) “”, scrivetra le storie di Instagram. L’influencer condivide con i follower il traguardo di cui va tanto fiera. Di che si tratta? È lei stessa a spiegarlo sui social: “Oggi devore una cosa importantissima e cioè è unche non tocco nicotina, che non ‘svapo‘”.fa sapere come in famiglia non fossero così certi che ce l’avrebbe fatta. Lei, invece, fortunatamente è riuscita a smentire tutti: “Cioè, mia mamma pensava che non ce l’avrei fatta e invece Comunque, vorrei che questa cosa sia da supporto per chi sta provando a smettere o per chi ha intenzione di provare a smettere di fumare e pensa di non esserne in grado”. In chiusura di video, con un sorriso, aggiunge: “Io comunque ho smesso con cose ben peggiori, quindi”. Il riferimento è al suo passato fatto di dipendenze ancora più pericolose della nicotina.