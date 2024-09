Torino-Lazio il Pronostico di domenica 29 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) La Serie A 2024-2025 sta regalando emozioni intense, e il prossimo appuntamento trasi preannuncia imperdibile. Il match, in programma29alle ore 12:30, sarà una vera e propria sfida tra due squadre con ambizioni importanti. Il, sorpresa positiva di questo avvio di stagione, affronterà unadesiderosa di riscattarsi dopo le difficoltà incontrate nelle ultime partite di campionato. Vediamo insieme le formazioni, l’analisi pre-partita e i pronostici.: una stagione da protagonisti Ilarriva a questo incontro con il morale alto, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli (1-2). In campionato, i granata sono imbattuti dopo 5 giornate, con 3 vittorie e 2 pareggi, e occupano la vetta della classifica.